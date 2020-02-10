Сергей Меняйло поручил ускорить темпы строительства жилья для пострадавших от паводков

Ускорить строительство жилья и провести индивидуальную работу с каждым пострадавшим. Полпред президента в Сибири акцентировал это на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков летом прошлого года в Иркутской области. Сергей Меняйло напомнил, что ЧС федерального уровня, на устранение направят более 40 миллиардов рублей. Новое жилье взамен утраченного на сегодня приобрели более 6 тысяч семей. Но есть еще около тысячи, которые это свое право не реализовали. С каждым из них нужно решать вопрос, отметил полпред.

Сергей МЕНЯЙЛО, ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ в СФО:

Обращаю внимание, что необходимо выполнить все взятые на себя обязательства перед жителями пострадавших территорий, в том числе, и по срокам ввода и передачи нового жилья.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы определили для себя три этапа. Первый — до 1 апреля 2020 года, второй — до 9 мая, третий — до 15 августа. В рамках которых для себя поставили задачи, что все объекты инфраструктуры, жилого назначения должны быть готовы, работа серьезная, системная.