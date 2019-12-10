Сергей Левченко проинспектировал соцобъекты Нижнеилимского района

Капитальный ремонт социальных объектов в Иркутской области необходимо проводить в более сжатые сроки. Об этом заявил глава региона, посещая с рабочей поездкой Нижнеилимский район. Какие важные вопросы для отдельной территории приняты на месте, расскажем далее.

Железногорскую районную больницу строили еще в 70-х годах. На сегодня средний процент износа здания почти 50%. Ремонт необходим в отделениях функциональной диагностики и приемном. Обновления требует и оборудование.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко осматривает больницу. В том числе, посещает родильное отделение. В прошлом году его капитально отремонтировали на 13 с лишним миллионов рублей из регионального бюджета. На 2020 год запланированы работы по обновлению кровли и инженерных систем. Пациентам должно быть комфортно.

Роман НИКОЛАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Мы можем оказывать почти все виды помощи за исключением глубокой специализированной — неврологической, кардиологической, хотя в штате у нас есть врач-кардиолог и невропатолог.

Капитальный ремонт необходим и хребтовской школе. Проектно-сметная документация и положительное заключение на объект есть. Местные власти рассчитывают на выделение средств из областного бюджета в 2020 году. Сергей Левченко говорит о том, что капитальный ремонт соцобъектов нужно проводить в более сжатые сроки.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы в год сейчас ремонтируем 37 школ и 15 строим. В отличие от 2-3-4 лет назад. Созданная сегодня система работает, когда все органы власти вместе. У каждого свои обязанности.

В Нижнеилимском районе 30 лет не строили новых дошкольных учреждений. Два года назад заключили контракт на возведение детского сада в поселке Чистополянский.

Максим РОМАНОВ, МЭР НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА: Такой садик на 49 мест мы построили, а ведь никому не верилось. Очень много социальных объектов у нас ремонтируется. Начиналось все с капремонта амбулатории, которая 38 лет не ремонтировалась, упадок был, детский сад.

И еще положительные новости для территории. Со следующего года рассматривают возможность возобновления авиарейсов в Нижнеилимский район.