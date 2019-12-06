Сергей Левченко проинспектировал новое здание школы в селе Покосное в Братском районе

Новое здание школы в селе Покосное в Братском районе откроет двери для учеников уже через месяц. Учебный процесс там стартует сразу после зимних каникул. Новый образовательный объект сегодня посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Школу в селе начали строить два года назад. Сейчас здесь все по самым современным стандартам: большой актовый и спортивный залы, оборудованные всем необходимым, лаборатории для опытов, лифт для инвалидов-колясочников. В комплекс школы входят, в том числе, трансформаторная подстанция, гараж, очистные сооружения. Общая стоимость работ составила 330 миллионов рублей. Старое здание 1957 года постройки снесли еще в мае, его признали аварийным. Сейчас 400 учеников учатся в здании детского сада и культурно-досугового центра. Но уже совсем скоро все изменится. Подробный сюжет о рабочей поездке губернатора в Братский и Нижнеилимский районы смотрите в наших следующих выпусках.