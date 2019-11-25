Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Зиминском районе

Развитие муниципалитетов должно идти планомерно. И это, в первую очередь, задача местных властей и активных граждан. Об этом заявил губернатор на встрече с жителями в Зиминском районе. Тогда, по словам Сергея Левченко, области будет проще ориентироваться в решении тех или иных проблем в территориях. Что важно сделать сейчас, а что может чуть подождать, на местах знают лучше. О других моментах рабочей поездки главы Прибайкалья — в нашем материале.

Год работы — и объект сдан. Да еще какой. Подобной художественной школе позавидует и областной центр. Раньше обучение шло в разных, иногда просто приспособленных зданиях. Теперь все в одном месте. Точнее, как говорят саянцы, дворце. Стоимость храма искусств почти 257 миллионов рублей. Львиная доля средств из региональной казны. Часть, естественно, местная. Уже в школу записались почти 900 детей.

Наталья ГУЗЕНКО, ДИРЕКТОР САЯНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:

Счастье, радость, что дети и преподаватели могут заниматься в таких условиях. Красивое современное здание, музыкальное оборудование, мебель, инструменты — все высочайшего качества. У нас очень сильные традиции художественного и музыкального образования. А в таких условиях, я считаю, дети могут достигнуть больших высот не только в рамках нашей области, но и в целом по России, да и во всем мире.

Но это планы. А пока о делах насущных. Встреча с жителями. Говорили и о последствиях наводнения в регионе, и о мусорной реформе. На часть вопросов глава региона ответил на месте. Другую часть записали помощники. В целом, визит в Саянск получился коротким, но продуктивным.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА:

Показал город, показал, как работают наши все программы и как мы все завершили в этом году. Губернатор, думаю, остался доволен. Школа шикарная, уверен, она его впечатлила. 30 лет в городе ничего не открывалось. 30 лет! 20 лет не ремонтировались дороги. Это о многом говорит. Это говорит о поддержке и губернатора, и правительства.

Минут 20 дороги, и большая делегация уже в селе Кимильтей. Здесь с 2015 года расположилось крестьянско-фермерское хозяйство. Основной вид деятельности — животноводство. Но со временем у руководства фермы пришло понимание, что можно открыть и другие направления. Например, экотуризм. Ведь места здесь красивые. А желающих посмотреть на различных птиц и животных множество. Только с октября этого года здесь побывали около тысячи посетителей.

Ольга ФЕДОСЕЕВА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

У нас есть на ферме крестьянский домик, где можно посмотреть быт крестьян, как они раньше жили. Старую утварь, посмотреть, как раньше возделывали землю. Старинный кованый плуг. И вот когда стоит новый комбайн, и посевной комплекс, и вот эта косилка. И ребятишки это воспринимают, как это иначе стало. Эмоции получаются хорошие и развивающая программа.

Это КФХ — хороший пример взаимодействия аграриев и власти. Первые не стоят на месте, развивают свое хозяйство. Вторые, видя огонь в глазах и результаты, помогают. Сейчас в регионе работает около 48 видов поддержки фермеров. И бюджет в 2,6 миллиарда рублей.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

У нас гранты как по начинающим фермерам, это до трех миллионов, примерно по сорок грантов ежегодно, так и гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Совместно с федеральным софинансированием. Это семь-восемь ферм ежегодно по 10-15 миллионов. Мы в этом году увеличили до 15 миллионов.

А это уже поселок Центральный Хазан. Здесь проблемы с соцобъектами. Например, детский сад «Елочка» построен в 1978-м. С тех пор капремонта и не видел. А сейчас и он уже не поможет. А еще тут группы переполнены почти в два раза. И 12 детей в очереди.

Ольга БУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «ЁЛОЧКА» ( п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН):

Вся документация готова проектная. И надеемся на строительство нового детского сада. Место для постройки уже готово. Тепло и вода подведены. Точнее, тепло в проекте. Ждем решения и финансирования.

Подобная ситуация и в местной школе. Одному из зданий почти 70 лет. Учебный процесс идет. Но многим современным требованиям не соответствует. Посмотрев на все это, глава региона дает распоряжение включит оба объекта в план строительства. При этом учителя попросили учесть и некоторые детали.

Ольга ЯЦЫШИНА, ДИРЕКТОР ХАЗАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ:

Оставить школу в центре поселка, если это так возможно. По площадям рассмотреть и расположить ее, не переносить ее куда-то на окраину, где, например, много земли свободной. А оставить ее здесь. Так и удобно, и много соцобьектов с ней завязано.

Через 2-3 года максимум — такой срок сдачи объектов в Центральном Хазане. А еще во время поездки глава региона побывал в Самаре. Так называется не городок, а село в Зиминском районе. Здесь проблемы просты: с водой и освещением улиц. Вместе с главой региона с жителями общается депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Столичный взгляд прост: правительству области надо продолжать работать с федеральным правительством в плане финансирования.