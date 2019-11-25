Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Зиминском районе

Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Зиминском районе25.11.19
Развитие муниципалитетов должно идти планомерно. И это, в первую очередь, задача местных властей и активных граждан. Об этом заявил губернатор на встрече с жителями в Зиминском районе. Тогда, по словам Сергея Левченко, области будет проще ориентироваться в решении тех или иных проблем в территориях. Что важно сделать сейчас, а что может чуть подождать, на местах знают лучше. О других моментах рабочей поездки главы Прибайкалья — в нашем материале.
Год работы — и объект сдан. Да еще какой. Подобной художественной школе позавидует и областной центр. Раньше обучение шло в разных, иногда просто приспособленных зданиях. Теперь все в одном месте. Точнее, как говорят саянцы, дворце. Стоимость храма искусств почти 257 миллионов рублей. Львиная доля средств из региональной казны. Часть, естественно, местная. Уже в школу записались почти 900 детей.
Наталья ГУЗЕНКО, ДИРЕКТОР САЯНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
Счастье, радость, что дети и преподаватели могут заниматься в таких условиях. Красивое современное здание, музыкальное оборудование, мебель, инструменты — все высочайшего качества. У нас очень сильные традиции художественного и музыкального образования. А в таких условиях, я считаю, дети могут достигнуть больших высот не только в рамках нашей области, но и в целом по России, да и во всем мире.
Но это планы. А пока о делах насущных. Встреча с жителями. Говорили и о последствиях наводнения в регионе, и о мусорной реформе. На часть вопросов глава региона ответил на месте. Другую часть записали помощники. В целом, визит в Саянск получился коротким, но продуктивным.
Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА:
Показал город, показал, как работают наши все программы и как мы все завершили в этом году. Губернатор, думаю, остался доволен. Школа шикарная, уверен, она его впечатлила. 30 лет в городе ничего не открывалось. 30 лет! 20 лет не ремонтировались дороги. Это о многом говорит. Это говорит о поддержке и губернатора, и правительства.
Минут 20 дороги, и большая делегация уже в селе Кимильтей. Здесь с 2015 года расположилось крестьянско-фермерское хозяйство. Основной вид деятельности — животноводство. Но со временем у руководства фермы пришло понимание, что можно открыть и другие направления. Например, экотуризм. Ведь места здесь красивые. А желающих посмотреть на различных птиц и животных множество. Только с октября этого года здесь побывали около тысячи посетителей.
Ольга ФЕДОСЕЕВА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
У нас есть на ферме крестьянский домик, где можно посмотреть быт крестьян, как они раньше жили. Старую утварь, посмотреть, как раньше возделывали землю. Старинный кованый плуг. И вот когда стоит новый комбайн, и посевной комплекс, и вот эта косилка. И ребятишки это воспринимают, как это иначе стало. Эмоции получаются хорошие и развивающая программа.
Это КФХ — хороший пример взаимодействия аграриев и власти. Первые не стоят на месте, развивают свое хозяйство. Вторые, видя огонь в глазах и результаты, помогают. Сейчас в регионе работает около 48 видов поддержки фермеров. И бюджет в 2,6 миллиарда рублей.
Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
У нас гранты как по начинающим фермерам, это до трех миллионов, примерно по сорок грантов ежегодно, так и гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Совместно с федеральным софинансированием. Это семь-восемь ферм ежегодно по 10-15 миллионов. Мы в этом году увеличили до 15 миллионов.
А это уже поселок Центральный Хазан. Здесь проблемы с соцобъектами. Например, детский сад «Елочка» построен в 1978-м. С тех пор капремонта и не видел. А сейчас и он уже не поможет. А еще тут группы переполнены почти в два раза. И 12 детей в очереди.
Ольга БУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «ЁЛОЧКА» ( п. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН):
Вся документация готова проектная. И надеемся на строительство нового детского сада. Место для постройки уже готово. Тепло и вода подведены. Точнее, тепло в проекте. Ждем решения и финансирования.
Подобная ситуация и в местной школе. Одному из зданий почти 70 лет. Учебный процесс идет. Но многим современным требованиям не соответствует. Посмотрев на все это, глава региона дает распоряжение включит оба объекта в план строительства. При этом учителя попросили учесть и некоторые детали.
Ольга ЯЦЫШИНА, ДИРЕКТОР ХАЗАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
Оставить школу в центре поселка, если это так возможно. По площадям рассмотреть и расположить ее, не переносить ее куда-то на окраину, где, например, много земли свободной. А оставить ее здесь. Так и удобно, и много соцобьектов с ней завязано.
Через 2-3 года максимум — такой срок сдачи объектов в Центральном Хазане. А еще во время поездки глава региона побывал в Самаре. Так называется не городок, а село в Зиминском районе. Здесь проблемы просты: с водой и освещением улиц. Вместе с главой региона с жителями общается депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Столичный взгляд прост: правительству области надо продолжать работать с федеральным правительством в плане финансирования.
Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Специальные программы, или Федерация их будет оставлять у нас. Сейчас она их у нас больше забирает, лишая самостоятельности, и заставляет потом просить по разным программам, в том числе. И по тому, и по другому направлению мы работаем, как представители региона в федеральной власти. Чтобы денег у нас больше оставалось и больше возвращалось.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В шесть раз увеличили строительство социальных и инфраструктурных объектов за последние три-четыре года. Но объем накопленных проблем такой, что надо увеличивать до 500 объектов в год, а то и больше. И мы сможем тогда вот эту ситуацию переломить, которая, к сожалению, была за последние десятилетия.
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