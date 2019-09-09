Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Аршане Тулунского района

Повторно обследовать дома в Аршане, которые подлежат капитальному ремонту. Губернатор Сергей Левченко побывал в поселке с рабочей поездкой. Он посетил среднюю школу, в которой еще не доделан ремонт, но ученики уже приступили к занятиям, осмотрел жилые дома, ответил на вопросы жителей.

Это сейчас здесь мирно гуляют кони. А в июне и июле маленький поселок в Тлунском районе принял на себя обе волны паводка. В зоне затопления оказались все 114 домов населенного пункта. И если те, что на возвышенности уцелели, то дома в низине затопило больше чем на метр. Но во дворах, огородах и подпольях вода была у всех. Комиссии по оценке ущерба обследовали дома. Но пришлось корректировать, что именно необходимо обследовать. Ведь в деревнях люди в доме только ночуют, а вся утварь, техника: холодильники, печи, телевизоры — находится в так называемых летних кухнях.

Пострадавшие получили по 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества в конечном итоге выплатили по 50 тысяч рублей 17 жителям. Пообщаться с людьми приехал губернатор Сергей Левченко. Вопросов у местного населения много. Но главное то, что аршанцы не согласны с результатами обследований пострадавших от паводка зданий. Они считают суммы, назначенные для капитального ремонта их домов, значительно заниженными.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сейчас посетили дом, где обследование было проведено. Скажу вам, что для капремонта выделили 60 тысяч рублей на площадь в 38 кв. метров. Что можно на эти деньги сделать? Смета явно занижена почти в 4 раза! И таких жалоб у вас в поселке много. На следующей неделе мы вернем сюда специалистов, чтобы провести повторные обследования.

Чтобы успеть до холодов, необходимо выполнить первоочередные работы: сменить нижние венцы домов, обновить фундаменты. Кроме того, нужно срочно завершить обследования строений, авансировать тех, кто готов проводить ремонт домов самостоятельно, а другим оказать помощь в выборе строителей. И важно пиломатериалы заготовить на месте, чтобы они были адекватны по цене. Сергей Левченко дал поручения контролировать выполнение этих вопросов главе местной администрации и мэру района.