Съемочная группа ТК АИСТ побывала на тренировке сотрудников спецподразделения Росгвардии Иркутской области

Спуститься на канате с вертолета прямо на крышу четырехэтажного здания. Без страховки. Кажется, это под силу только профессиональным каскадерам. Но на самом деле это лишь небольшая часть упражнений из ежедневных тренировок сотрудников спецподразделения Росгвардии Иркутской области.

Звенящую тишину леса возле поселка Усть-Балей прерывает гул вертолетов. Начинается серьезная и зрелищная тренировка. Самые сложные действия происходят в воздухе. Вертолет зависает над высотным зданием, и задача сотрудников Росгвардии — на веревке или канате спуститься с него прямо на крышу. Кстати, расстояние немалое — около 15 метров.

Иван, СОТРУДНИК СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сотрудники специальных подразделений должны уметь выполнять четкие и грамотные действия при выполнении каждой задачи. Иногда от действий сотрудников зависит жизнь людей, и пример тому — это пример, который произошел в Тулуне. Сотрудники Росгвардии, в частности сотрудники спецподразделений, должны быть готовы выполнять задачи в любых условиях и выполнить ее на 100%.

Четкие и отлаженные действия доведены до автоматизма за счет практики на земле. Теперь же на высоте все выполняют без страховки. В реальной жизни при боевых действиях важна каждая секунда. От этого могут зависеть жизни людей.

Леонид, СОТРУДНИК СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По поводу работы, конечно, должна приносить удовольствие иначе никак. Бывает тяжело, холодно, бывают сильные морозы, обморожения пальцев рук и ног. Все нужно терпеть. Развиваться в этом направлении. Потому что нужно быть профессионалом в этой области.

Сотрудники спецподразделений должны быть готовы выполнить задачу в любых условиях. Поэтому ежедневные тренировки — привычное дело для бойцов ОМОНа или других спецподразделений Росгвардии. Они всегда находятся в боевой готовности.