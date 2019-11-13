Семья Разуменко из Балаганского района стала приемной для пожилых людей

Усыновить ребенка — ситуация привычная. Но взять домой взрослого человека… Почти год в Иркутской области действует региональный закон о приемных семьях для пожилых людей и инвалидов. Наш материал об одной из таких в Балаганском районе.

Свою жизнь Евдокия Пантелеевна почти не помнит. Точнее, наверное, и не хочет вспоминать. Скиталась, где придется. Выпивала. Потеряла ноги. Получая пенсию, жила в одной из деревень района. Деньги у нее забирали.

Евдокия КОНСТАНТИНОВА, ПЕНСИОНЕРКА: В одной семье меня били сильно, да так, что голова пробита.

Супруги Разуменко познакомились с Евдокией Константиновой почти случайно. Глава семьи Николай оказался в той самой деревне и увидел, как живет бабушка. В итоге забрал ее к себе. Супруга Ольга выбор поддержала, хотя, конечно, вопросов и проблем было много.

Ольга РАЗУМЕНКО, ЖИТЕЛЬ пос. БАЛАГАНСК: Сначала мне сложно было, трудно. У нее свой такой закоренелый характер. А сейчас намного легче. Может быть, она привыкла. Хотя долго привыкала.

Еще один посторонний по крови житель семьи — Вадим Купряков. Он инвалид. Жил в Ангарске. С детства знаком с Николаем, который в итоге и пригласил пожить здесь, в Балаганске. Вадим согласился. Но потом сбежал. Жизнь снова закрутила. Однако он смог выбраться и вернулся. Теперь отвечает за хозяйство.

Вадим КУПРЯКОВ: Я ни в чем не нуждаюсь. Вообще никак. Здесь меня радует сельская жизнь. Я хоть сам и городской, но больше притягиваюсь к этому. Даже притянулся уже.

В семье Разуменко еще есть ребенок, сейчас ждут второго. О своем решении взять на попечение, казалось бы, чужих людей, но которым нужна помощь, не жалеют. Говорят, что надо помогать ближним.

Николай РАЗУМЕНКО, ЖИТЕЛЬ пос. БАЛАГАНСК: Знаете, когда-то и я был в сложных таких ситуациях, обстоятельствах. Поэтому я не отчаиваюсь. То, что можем, мы делаем! Конфликты? Конфликты, я бы не сказал, что они такие бывают, какие мы привыкли думать. Но всякие такие притирки, трения неизбежны.

Семья Разуменко — одна из четырех в районе, где живут приемные пенсионеры или инвалиды. От государства идет ежемесячная выплата плюс 75% от пенсии проживающего.

Людмила ВОЛКОВА, ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА: Когда приходим в семью с проверкой, а мы раз в месяц навещаем, или наши сотрудники, или я, то отзывы очень хорошие. Когда говоришь и спрашиваешь: что, может быть, в учреждение, отвечают, что нет, лучше в родных стенах. То есть люди уже начинают называть чужой дом родными стенами.

Всего в области сейчас 25 таких приемных семей. Региональный закон действует с начала года. И пока, по предварительным итогам, такая форма проживания оправдывает себя. А желающих как с одной, так и с другой стороны достаточно.