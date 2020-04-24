Семьи Иркутской области, имеющие детей до 3 лет, начали получать матпомощь

Помощь семьям с маленькими детьми в 5 тысяч рублей начали получать семьи в Иркутской области. Их будут выплачивать три месяца тем, у кого есть дети до 3 лет и сертификат на маткапитал. Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у тех, кто их уже получил.

В этой семье трое детей, самому младшему Семену 1,5 года. Сертификат на материнский капитал они получили еще на второго ребенка и потратили его на улучшение жилищных условий. Сегодня мама Юлия сидит с детьми на самоизоляции. Чтобы получить поддержку от государства в такое непростое время, она подала заявку на новую выплату в 5 тысяч рублей. Эти деньги положены семьям, которые получили право на материнский капитал. И даже тем, кто уже использовал средства по сертификату. По указу президента положена такая сумма на каждого ребенка до 3 лет.

Юлия МОЯЛ, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ: В пятницу я подала заявку, на электронную почту приходили уведомления о статусе заявки, и в понедельник деньги уже пришли на счет, сложностей никаких не было, даже из дома не пришлось выходить. В любом случае деньги, наверное, всегда актуальны, особенно сейчас в сложившийся ситуации.

Подать заявление можно на сайте пенсионного фонда или госуслуг. Форма очень простая. Важно только не ошибиться в заполнении данных, указать именно информацию о маме и ее номер счета. Не стоит волноваться и заполнять заявку несколько раз. Всего в Иркутской области 50 тысяч детей, которые должны получить эту выплату. Сегодня уже поступило около 30 тысяч заявлений. Их прием продолжится до 1 октября.

Надежда КОЗЛОВА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня такие расчеты ведем, начисляем и уже выплачиваем. Такое заявление они могут подать в течение 6 месяцев, если мамочка, семья подаст заявку в июле, августе, сентябре, то мы выплатим ей сразу за апрель, май, июнь.

Если ребенку, например, исполняется три года в мае, тогда выплату он получит только за 2 месяца, если в апреле, то за один. Главное условие получения — именно право на материнский капитал. Кстати, если у семьи есть право на него, но сертификат еще не оформлен, то достаточно подать заявление сразу на выплату 5000 рублей, и сам сертификат пенсионный фонд оформит без заявления в автоматическом режиме.



