Семь населенных пунктов в Катангском районе попадают в зону возможного затопления

На контроле специалисты держат вскрытие реки Нижняя Тунгуска. На месте работает межведомственная оперативная группа. В целом в Иркутской области сложилась стабильная гидрологическая обстановка, несмотря на то, что вскрытие основных рек произошло на 5-12 дней раньше средних многолетних сроков. Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудил сегодня полпред президента СФО Сергей Меняйло с главами регионов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В случае ухудшения паводковой обстановки будет задействована аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Иркутской области в количестве 100 человек и 26 единиц техники. 3 команды взрывников готовы. Для ликвидации возможных заторов на реках создан запас взрывчатых веществ в объеме более 13 тонн. 85 пунктов временного размещения также подготовлены.