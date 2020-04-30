Сельскому хозяйству требуется дополнительная поддержка, считает депутат Госдумы Михаил Щапов

Предложения по мерам поддержки сельского хозяйства в связи с последствиями пандемии коронавируса подготовила рабочая группа в Государственной Думе. В нее вошли представители Минсельхоза России, корпорации МСП, ряда федеральных объединений сельхозпроизводителей, а также Михаил Щапов — депутат Госдумы от Иркутской области. Он поясняет, что скоро кризис ударит в полную силу, несмотря на то, что сельхозотрасль сейчас официально не признана пострадавшей от пандемии. Спад потребления может негативно отразиться на выручке, а значит, дополнительная поддержка отрасли будет необходима. Поэтому рабочая группа действует на опережение. Перечень предложений оформлен в единый список и передан в думскую комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Эти предложения должны лечь в основу правительственных решений, новых законов и решений правительства.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вчера мы получили уже более 50 предложений, уже сегодня часть из них будет рассматриваться на комиссии по малому и среднему предпринимательству. Далее задача комиссии – превратить это в законы или в постановления правительства. К сожалению, мы ожидаем что проблемы у сельского хозяйства из-за карантинных мер начнутся уже в ближайшее время, особенно это затронет малые и средние предприятия, поэтому уже сейчас мы работаем на опережение и готовим пакет мер поддержки этих предприятий на федеральном уровне.

Александр БЕЛОВ, ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Действительно уже сейчас, в кризис, у сельхозпредприятий возникают проблемы. Из-за карантина цены растут, спрос падает, кредиты надо платить. Этого допустить нельзя. Поэтому я очень рад, что рабочая группа по решению этого вопроса создана. Возглавляет ее наш земляк, и в состав группы входят представители нашего региона.