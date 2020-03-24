«Сельская ипотека» стартовала в Иркутской области

В России заработала новая ипотечная программа с государственной поддержкой. Ее главная особенность — очень привлекательная ставка. В Иркутской области она составит всего 3%. А при оформлении личного страхования и вовсе 2,7%. Социально ориентированный проект под названием «Сельская ипотека» разработало правительство России для привлечения жителей в сельскую местность.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 1 января 2020 года стартовала новая система кредитования на жилье «Сельская ипотека». Она позволяет жителям оформить льготные кредиты под 3% годовых. Недополученный доход банкам компенсирует государство. Три миллиона рублей — максимальная сумма займа, который выдают на срок до 25 лет. Первый взнос для такой ипотеки может не превышать 10% от стоимости будущего жилья. Пока только один банк может выдавать этот кредит. В ближайшее время добавятся еще 5.

Илья СУМАРОКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня задача государства – первое, остановить отток с сельской территории в город и, наоборот, горожанам сегодня такие условия предложить, по которым часть городских жителей переедут или вернутся обратно в село. Поэтому я считаю программу очень нужной и необходимой для всей области и для всей страны.

Если кредит берут не на строительство дома, а на готовую жилплощадь, то к зданию предъявляют повышенные требования: площадь не должна быть меньше допустимой на каждого проживающего в доме человека. В помещении обязательно должно быть и водоснабжение, и отопление. В Иркутске «Сельскую ипотеку» уже получила одна семья. Выбрали квартиру в новостройке в микрорайоне Современник.

Снежана ДОРОФЕЕВА: Заселяемся уже в субботу. Это точно. Ключи получаем в пятницу вечером. И в субботу заселяемся. Я думаю, что это хорошая программа для многих молодых семей, у которых нет еще детей. Это очень хорошее начало для ипотеки. Потому что многие боятся ставок 7,9 и 8,4. Это 20 тысяч, приблизительно, в месяц. Не каждая семья так сможет, а тут, получается, по 10. Думаю, что разница ощутима.

К 2025 году благодаря федеральной программе планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить более 200 тысяч семей.



