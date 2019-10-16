С 2020 года заработает программа «Земский учитель», сообщил Михаил Щапов

С 2020 года заработает программа «Земский учитель», сообщил Михаил Щапов

16.10.19

Государственные программы на 2020 год рассмотрели в Государственной Думе России. Так, например, жизненно необходимо развивать здравоохранение. Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов рассказал, что продолжит работу программа «Земский доктор». Ее финансирование в следующем году увеличат в два раза. Эта программа стимулирует молодых медиков переезжать в села и небольшие города. Как пояснил Щапов, необходимо увеличить и базовую ставку для врачей. Впрочем, так же, как и для учителей. Такой законопроект уже внесен депутатами фракции КПРФ на рассмотрение. Михаил Щапов является его соавтором. И еще:

 

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пожалуй, главная новость: с 2020 года заработает программа «Земский учитель» по аналогии с «Земским доктором». Для молодых специалистов, которые будут устраиваться на работу в школы в населенных пунктах с количеством жителей менее 50 тысяч жителей, будут предложены различные стимулирующие меры, включая подъемные в размере 1 млн рублей. Однако, мы считаем, что программу нужно расширять, в том числе за счет увеличения базовой ставки для учителей до двух МРОТ в регионе. Для Иркутской области это будет порядка 30 тысяч рублей.

 

Обозначены серьезные проблемы по вопросам финансирования развития региональных вузов. Фракция КПРФ отмечает серьезное недофинансирование вузов. Многие учебные заведения и общежития находятся в катастрофическом состоянии, иркутские в том числе. Необходимо увеличить финансирование вузовской инфраструктуры минимум в 10 раз. Над этим вопросом депутаты сейчас активно работают.

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