С 20 мая в Иркутской области могут ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. На сегодня в регионе продлен режим самоизоляции до конца мая для людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему рекомендовано оставаться дома, выходить на улицу в случае крайней необходимости и при этом обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом объявил глава области Игорь Кобзев. Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам.