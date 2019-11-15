Риск заноса африканской чумы свиней существует в Иркутской области

Об этом сегодня заявила начальник отдела ветеринарного контроля управления Россельхознадзора Елена Смаркалова. Для человека это заболевание не опасно. Но для домашних свиней и диких кабанов оно является летальным. При распространении эти животные вымрут. А в наш регион вирус попадает с зараженной мясной продукцией, как правило из Китая и Монголии. И так как бизнесмены не хотят терпеть убытки, то зачастую сопроводительные разрешительные документы подделывают.

Елена СМАРКАЛОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ и РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: Это тот пример бизнеса, когда путем своей непорядочности распространяют эту продукцию. Куда-то она просочилась, значит, где-то гуляет, хотя должна была быть уничтожена. Вот откуда и угроза заноса.

Последний раз вспышку африканской чумы свиней в нашем регионе зафиксировали в 2017 году. Тогда пострадали более 300 личных подсобных хозяйств Иркутского района. Уничтожили 1327 голов свиней.