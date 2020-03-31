Режим самоизоляции ввели в Иркутской области

С 20.00 в нашем регионе ужесточаются карантинные мероприятия. Изменения в указ о повышенной готовности подписал врио губернатора Игорь Кобзев. Дополнительные меры направлены на обеспечение нераспространения коронавируса на территории области. Итак, что же это значит? Граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и транспорте. Люди обязаны не покидать дом, кроме обращения за экстренной медицинской помощью. Также, если вы едете на работу или в ближайший магазин за продуктами, указанными в обязательном перечне. Выгул домашних животных теперь разрешен не дальше ста метров от дома. Выносить мусор разрешено только на ближайшую контейнерную площадку. Магазины, госучреждения должны обеспечить социальное дистанцирование для своих работников и наносить специальную разметку и в здании, и на прилегающей территории. Ограничения не распространяются на оказание медпомощи, деятельность правоохранителей. Кроме того, ужесточается ответственность для юрлиц за распространение недостоверной информации.