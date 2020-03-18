Режим повышенной готовности вводят в Иркутской области

Такой указ подписал несколько часов назад исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Это необходимо, чтобы предотвратить завоз и распространение коронавирусной инфекции на территории региона. В частности, указ касается переноса культурно-массовых мероприятий, ограничения количества их участников, рекомендаций по отказу от поездок за пределы региона. А гражданам, которые прибыли из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, необходимо самоизолироваться в течение 14 дней согласно постановлению главного санитарного врача России. Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в командировки. Государственным дошкольным образовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений и по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения.