Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен

Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен

23.08.19

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня подписал указ об отмене режима ЧС. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. В настоящий момент на землях лесного фонда Иркутской области действуют четыре возгорания общей площадью 823 гектара. Из них два очага локализованы на площади 91 гектар, оба находятся на территории Усть-Кутского района. Тушением занимаются 85 человек, привлечено 4 единицы техники. Мониторят обстановку 6 бортов авиации.

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