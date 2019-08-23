Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера отменен

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня подписал указ об отмене режима ЧС. Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. В настоящий момент на землях лесного фонда Иркутской области действуют четыре возгорания общей площадью 823 гектара. Из них два очага локализованы на площади 91 гектар, оба находятся на территории Усть-Кутского района. Тушением занимаются 85 человек, привлечено 4 единицы техники. Мониторят обстановку 6 бортов авиации.