Режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области будет продлен до октября 2020 года

Об этом в ходе совещания в Тулуне заявил президент России Владимир Путин. Это позволит ускорить работы по восстановлению жилого фонда и социальной инфраструктуры в территориях, которые пережили наводнение. С одной стороны, в зоне ЧС существуют ограничения на некоторые виды деятельности. Но в целом пользы от действия режима чрезвычайной ситуации гораздо больше. Таким образом в условиях ЧС гораздо быстрее проходят согласования для того же строительства жилья. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил: в строительных работах задействуют как можно больше местных, региональных компаний. Конечно, главное условие — они должны иметь квалификацию и большой опыт.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы здесь сосредоточили силы действительно, в первую очередь, из местных. Все, кто будут обращаться, чтобы их привлекли для производства каких-либо работ, то мы их будем обязательно рассматривать. Мы здесь в срочном порядке начали строительство многоквартирных домов и индивидуальных домов. И предоставили возможность, чтобы люди покупали это жилье и в других территориях, теперь уже не только в Иркутской области, но и за пределами.