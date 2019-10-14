Ремонт участка дороги Иркутск — Большое Голоустное затянулся

Дорога в Большое Голоустное все лето напоминала месиво. К ремонту трассы на Байкал подрядчики приступили в начале июня, но за это время появились на объекте только три раза. Обещание привести участок в порядок к учебному году не выполнили. Люди вынуждены стоять в пробках и утопать в грязи. Когда же магистраль доведут до ума, выясняла съемочная группа.

Дорогу в направлении поселка Большое Голоустное начали ремонтировать в 2018-м по федеральной программе. Благоустройство тогда не доставляло неудобств, подрядчики работали поэтапно. Но в этом году конкурс на проведение ремонта выиграла другая компания. Летом они приступили к обустройству дороги. С того момента начались все проблемы.

Виктор САВИЦКИЙ, ЖИТЕЛЬ ДНТ «СВЕТЛЫЙ ЯР»: В этом году пришла компания, которая появилась, вскрыла асфальт, который плохой, но он был, асфальт. Вскрыла и исчезла. Была прекрасная погода, а так как асфальта не было, стояла пыль. Мы все лето пылью здесь дышали. Теперь вот они третий раз появились и активно взялись за работу.

Лето прошло, и ночью уже стоит минусовая температура. Подрядчики выполнять работы не торопятся. Вместо асфальта на многокилометровом участке месиво из грунта, щебня и постоянная грязь. По этой трассе не то, что легковые машины, отказываются ездить и общественный транспорт, и школьные автобусы.

Ксения САВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДНТ «СВЕТЛЫЙ ЯР»: Мы ездим каждый день по этой дороге и видим это каждый день. Также ездит здесь скорая помощь, практически каждый день, потому что очень населенный этот тракт. Автобусы с детьми ездят, в школы развозят. У нас отказываются некоторые автобусы ездить общественного транспорта, потому что ломаются. А ломаются из-за такой дороги. Ну и транспорт жителей тоже в негодность приходит из-за такой дороги.

Жители садоводств обращались с жалобами в прокуратуру, писали коллективное письмо в министерство строительства Иркутской области, чтобы провели проверку компании-подрядчика. Ведь работы по укладке выравнивающего слоя они уже несколько раз переделывали. Хотя сами строители собирались сдать объект раньше. В этом сезоне обещали завершить ремонт до 25 километра, но до окончания благоустройства еще далеко. Бордюры, ограждения, остановочные пункты — все это не готово. И как повлиять на подрядчиков, жители не знают. В региональном министерстве начали проверку. И она выявила не только проблемы этого года и этого конкретного участка, но и недобросовестную работу предыдущих строителей. Поэтому по гарантийным обязательствам, а они 7 лет, дорожное полотно будут переделывать.

Евгений ЛИПАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они выполнили в начале сезона устранение после зимнего периода, и на сегодняшний день нами написано несколько им претензий, так как гарантия 7 лет. Они нам обещали зайти до 1 октября, пока на сегодня они не зашли. Сейчас мы собираемся проводить претензионную работу. Это будет либо работа с банковской гарантией, либо работа в суде.

Окончательно отремонтировать участок дороги Иркутск — Большое Голоустное от 15 до 32 километра должны к 2020 году.