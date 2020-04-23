Рейс из Бангкока все-таки состоится

Его запланировали на субботу, 25 апреля. График вывозных рейсов сформировала Росавиация. В нем значится и иркутский борт. Сегодня из-за границы не могут вылететь 450 жителей Иркутской области. Все они ждут своих рейсов. Граждане оформили заявления на портале госуслуг. Иркутские туристы находятся в 54 странах. Самое большое число — 80 человек — в Таиланде, 70 — во Вьетнаме, 38 — в Индонезии. Только за последние несколько дней на родину удалось вывезти 40 жителей области. Сейчас они находятся в обсерваторах Москвы, Новосибирска и Владивостока.

Ольга КУРИЛЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ и НАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ: Отрабатываем желающих вылететь на ближайшие рейсы. Сообщаем им информацию о ближайших рейсах, которую берем в Минкомсвязи РФ. И совместно с МИДом прорабатываем вопросы перемещения внутри страны нахождения. Потому что туристу часто трудно добраться до аэропорта вылета.