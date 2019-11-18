Региональный совет не поддержал инициативу мэров трех крупных городов о перераспределении налогов

Напомним, главы Ангарска, Братска и Иркутска предложили из собранных на местах налогов оставлять в муниципалитетах дополнительные 20% по «упрощенке» и 5% НДФЛ. А градоначальник Братска добавил, что 100% собранного транспортного налога также надо оставлять в городах и поселках. Это позволило бы крупным городам наполнить свои бюджеты, в свою очередь областная казна не дополучила бы почти 7 миллиардов.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА:

Никто не против получить плюсом деньги, тот же Саянск — это дополнительно 40 миллионов. Но надо учитывать, что кошелек то у нас один. Надо понимать, что тогда почти 7 миллиардов отвлекаем из областного бюджета. А это где-то непостроенный детский сад, школа, несделанные километры дорог. Потому как деньги-то откуда возьмутся?

Владимир ОРНОЕВ, МЭР г. СВИРСКА:

Рассчитывать сегодня, особенно в год чрезвычайной ситуации в регионе, которая пришла в некоторые наши районы, бюджет области несвоевременно, неправильно и, может, даже некорректно. Поэтому та стабильность, которая есть в каждом муниципальном районе и образовании, эту стабильность надо поддерживать.