Реестр людей старше 65 лет составят в Иркутской области

Реестр людей старше 65 лет составят в Иркутской области

25.03.20

Обязательная информация — и перечень их заболеваний. Такое решение приняли сегодня в областном правительстве на ежедневном оперативном штабе. Сейчас в Иркутской области не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

 

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Хотел бы еще раз обратить внимание на дисциплину выполнения принятых решений всеми должностными лицами, которые входят в систему режима повышенной готовности. Каждый в своем направлении должен единое решение координационного штаба исполнять, в том числе в информационном поле.

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