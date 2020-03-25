Реестр людей старше 65 лет составят в Иркутской области

Обязательная информация — и перечень их заболеваний. Такое решение приняли сегодня в областном правительстве на ежедневном оперативном штабе. Сейчас в Иркутской области не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Хотел бы еще раз обратить внимание на дисциплину выполнения принятых решений всеми должностными лицами, которые входят в систему режима повышенной готовности. Каждый в своем направлении должен единое решение координационного штаба исполнять, в том числе в информационном поле.