Развивать культуру и сохранять традиции народов области

Это один из приоритетов работы регионального правительства. Врио губернатора Игорь Кобзев обсудил вопросы взаимодействия с представителями национальных бурятских центров. Глава региона отметил, что округ ведет активную социально-направленную деятельность. Особого упоминания заслужили достижения в сельском хозяйстве, в образовании и в развитии этнического туризма.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все, что там происходит, я визуально пока читаю, это и сельское хозяйство, очень много вы проводите национальных мероприятий, изучение своего языка и строительство социально значимых объектов. Сегодняшняя встреча, когда мы посмотрели в глаза друг другу, говорит о том, что понимание есть, в каком направлении двигаться. Я не буду уходить от проблем, предлагаю их решать вместе. Я это вам обещаю.

В планах Игоря Кобзева посетить Иркутскую областную общественную организацию «Центр бурятской культуры», а также побывать в Усть-Ордынском Бурятском округе, лично пообщаться с жителями, познакомиться с традициями и культурой бурятского народа и с работой общественных объединений.