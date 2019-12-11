Развитие Иркутской области и охрану озера Байкал обсудили на заседании «Байкальских стратегий»

Объединяя все силы и ресурсы. Специалисты разных отраслей, эксперты высокого уровня обсудили формирование нового, долгосрочного, перспективного и эффективного развития нашего и соседних регионов до 2035 года. Мероприятие прошло на заседании «Байкальских стратегий». Сообщества ученых, госслужащих, общественников, журналистов Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края — всем им небезразлична судьба нашей территории и жемчужины России — озера Байкал. Именно ему посвятили большее время обсуждения. Из главных тем: угроза экологической деградации, ответственность за сохранение озера, экотехнологии и туризм. Определили первоочередные задачи, принципы и подходы к развитию Байкальской природной территории. С докладом выступил и депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов. Он отметил: хоть в федеральном законодательстве существует масса нормативно-правовых актов, направленных на защиту, охрану и ограничения на Байкальской территории, многие из них противоречат сами себе.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: Все, что связано с облегчением законодательства, изменением переформулировок, оно воспринимается как покушение на святое, на святыню и происходит очень тяжело. Вместе с тем есть у нас положительный опыт уже преодоления, в частности, экологической экспертизы, мы в последней стадии находимся изменений, исключения из нее социальных объектов, есть предпосылки к изменению ряда очень важных постановлений правительства, которые ограничивают очень важные процессы на Прибайкальской территории.