Работы по реорганизации лесхоза Иркутской области не отменены

Работы по реорганизации лесхоза Иркутской области не отменены

14.02.20

Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев. На сессии Законодательного собрания он предлагал депутатам организовать парламентскую инспекцию при участии всех заинтересованных сторон, правительства области и прокуратуры.

 

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сейчас проходит проверка с привлечением всех контролирующих органов, в том числе специалистов регионального министерства лесного комплекса. Форма дальнейшей деятельности лесхоза будет определена с учетом результатов проверки.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.