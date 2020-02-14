Работы по реорганизации лесхоза Иркутской области не отменены

Работы по реорганизации лесхоза Иркутской области не отменены14.02.20
Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев. На сессии Законодательного собрания он предлагал депутатам организовать парламентскую инспекцию при участии всех заинтересованных сторон, правительства области и прокуратуры.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сейчас проходит проверка с привлечением всех контролирующих органов, в том числе специалистов регионального министерства лесного комплекса. Форма дальнейшей деятельности лесхоза будет определена с учетом результатов проверки.
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