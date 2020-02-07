Работа фонда капремонта Иркутской области признана неудовлетворительной

Работу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 2019 году признать неудовлетворительной. Это заявил глава региона Игорь Кобзев. С момент создания ведомства отремонтированы почти 1300 домов — это чуть больше половины от запланированной цифры. Так, в 2018 году работы выполнили лишь на 40% объектов, примерно столько же и в 2019-м. Как рассказал глава профильного министерства, наблюдается устойчивая тенденция неисполнения планов. В связи с этим врио губернатора призывает обеспечить абсолютную прозрачность всех этапов работы фонда и привлечь к этому общественность.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Думаю, эти основные задачи помогут нам, как мне тут сказали, выздороветь и заслужить доверие населения в этом направлении. Месяц даю, но уже приступаем к тем параллельным работам, которые определили.

Сергей МАЛИНКИН, И.О. МИНИСТРА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ и ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сейчас мы уже договорились с органами местного самоуправления дважды в месяц проводить штаб по координации работы фонда. Более того, как сказал губернатор, мы сформируем модель уже другого подхода к планированию на предстоящие 3 года.