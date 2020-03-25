Рабочая группа при ТПП Восточной Сибири займется решением проблем турбизнеса

Рабочая группа при ТПП Восточной Сибири займется решением проблем турбизнеса25.03.20
Туристический сектор региона несет убытки. Выручки от выездного туризма с начала года упали на 80%. Проблемы отрасли обсуждали на встрече с предпринимателями в торгово-промышленной палате Восточной Сибири. Участники рассказали, что вынужденное закрытие из-за коронавируса турбаз, музеев и театров, а также отмена крупных деловых мероприятий не дают расти и внутреннему сектору отрасли. Теряют деньги не только турфирмы, страдает гостиничный бизнес. В ресторанном секторе снижаются выручки до 40%. Особенно это касается семейных кафе и ресторанов. Они сейчас стоят почти пустые. Сказалась ситуация с коронавирусом и на работе санаториев и курортов.
Ольга КНЯЗЮК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ г. ИРКУТСКА:
На сегодняшний день отменено 57% броней на май, июнь и июль. Те, которые были оплачены работодателями. Все промышленные предприятия крупные закрывают программы оздоровления своих сотрудников. И брони уже сняты.
Принято решение создать рабочую группу при торгово-промышленной палате. Она будет заниматься сбором предложений по оптимизации работы отрасли, а также оперативно решать возникающие проблемы.
Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:
Подумать и, может быть, высказать какие-то идеи в части того, что можно принять на региональном уровне и федеральном для того, чтобы поддержать представителей малого и среднего бизнеса. Да, честно говоря, и крупного тоже.
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