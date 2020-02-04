Проверка лесного хозяйства в Иркутской области выявила недопустимые нарушения

Почти 40 млрд рублей с площади 36 тысяч гектаров — ущерб от незаконных рубок в Иркутской области. Эксперты говорят, что 70 процентов вырубки леса в масштабах страны приходится на наш регион. Таковы результаты внеплановой проверки, которую провело федеральное агентство лесного хозяйства.

Проверка лесхоза выявила просто недопустимые нарушения, говорит глава региона. В лесной сфере необходимо, наконец, навести порядок, этот вопрос Игорь Кобзев берет под личный контроль.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То, что происходило, говорит одно: это же надо так не любить лесное хозяйство, лес, нашу традицию, наше богатство.

Проверка выявила факты сплошных и выборочных санитарных рубок без проведения необходимых обследований деревьев на арендованных участках в Братском, Нижнеилимском лесничествах. Почти в половине случаев назначение санрубок необоснованно.

Теймур МАГОМЕДОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Из общего числа проанализированных актов только в 9 — в половине процента — не выявлено нарушений действующего законодательства при назначении санитарных мероприятий. 99,5 процентов проведены с нарушениями требования закона.

На сегодня в лесах области прекращены санитарные рубки.

Дмитрий ПЕТРЕНЕВ, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы планируем проводить санрубки, но только в тех объемах и на тех условиях, которые предусмотрены законом. То есть при наличии заболеваний древесины, если пожары повредили древесину настолько, что ее нахождение в лесу может быть опасно для здоровой древесины.

Еще важна противопожарная безопасность. Это стратегически важный вопрос для региона. Летом прошлого года в Иркутскую область привлекли максимальные силы для тушения лесных пожаров. Однако система оказалась не готова, учитывая, что средства для этого были. Местные власти даже не успели потратить деньги. Позже регион вернул в федеральный бюджет около 900 миллионов рублей, которые выделяли на пожароопасный период. Игорь Кобзев требует в корне изменить ситуацию, совместно, в том числе, с прокуратурой.

Роман ШЕРГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Решение поставленных задач и позволит нам сдвинуться с той точки, на которой мы сейчас. Мы двигаемся, однако кардинальное движение будет к концу года.

Игорь Кобзев по итогам совещания дает поручения разработать планы основных задач в лесной сфере на этот год, также дополнительно на противопожарный период. И особо подчеркивает: уделить внимание лесовосстановлению. В год Иркутской области необходимо до 38 млн саженцев.