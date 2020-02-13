Прокуроры Иркутской области подвели итоги работы за 2019 год

Прокуроры Иркутской области подвели итоги работы за 2019 год

13.02.20

Благодаря надзорной деятельности выявлено более 54 тысяч нарушений федерального закона, возбуждено 200 уголовных дел, около 8 тысяч должностных лиц привлечены к административной ответственности. Слаженная работа сотрудников ведомства помогла и при летнем наводнении в регионе. Практически в круглосуточном режиме прокуроры помогали пострадавшим восстанавливать документы и права на собственность. Также под пристальным вниманием реализация национальных проектов, распределение бюджетных средств. Кроме того, благодаря прокурорскому вмешательству в нашем регионе удалось выплатить зарплаты людям на сумму свыше 160 миллионов рублей. Сегодня прокурор Иркутской области Александр Воронин во время отчета отметил: необходимо повышать эффективность работы во всех направлениях надзорной деятельности.

 

Александр ВОРОНИН, ПРОКУРОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Стратегическая и личная задача каждого прокурора как руководителя — правильная расстановка приоритетов надзора и определение пределов своего вмешательства. Хочу еще раз подчеркнуть, что функция прокуратуры — это защита прав граждан и общества. Во все времена вопросы защищенности граждан, соблюдения их прав и законных интересов звучат остро. И здесь роль прокурора незаменима.

 

Кроме того, в работе коллегии участвовали заместитель генпрокурора России Николай Шишкин и  главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич. Они высоко оценили деятельность надзорного органа Иркутской области и наметили планы на будущее.

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