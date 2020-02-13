Прокуроры Иркутской области подвели итоги работы за 2019 год

Благодаря надзорной деятельности выявлено более 54 тысяч нарушений федерального закона, возбуждено 200 уголовных дел, около 8 тысяч должностных лиц привлечены к административной ответственности. Слаженная работа сотрудников ведомства помогла и при летнем наводнении в регионе. Практически в круглосуточном режиме прокуроры помогали пострадавшим восстанавливать документы и права на собственность. Также под пристальным вниманием реализация национальных проектов, распределение бюджетных средств. Кроме того, благодаря прокурорскому вмешательству в нашем регионе удалось выплатить зарплаты людям на сумму свыше 160 миллионов рублей. Сегодня прокурор Иркутской области Александр Воронин во время отчета отметил: необходимо повышать эффективность работы во всех направлениях надзорной деятельности.

Александр ВОРОНИН, ПРОКУРОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Стратегическая и личная задача каждого прокурора как руководителя — правильная расстановка приоритетов надзора и определение пределов своего вмешательства. Хочу еще раз подчеркнуть, что функция прокуратуры — это защита прав граждан и общества. Во все времена вопросы защищенности граждан, соблюдения их прав и законных интересов звучат остро. И здесь роль прокурора незаменима.

Кроме того, в работе коллегии участвовали заместитель генпрокурора России Николай Шишкин и главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич. Они высоко оценили деятельность надзорного органа Иркутской области и наметили планы на будущее.