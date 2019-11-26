Проезд в Монголию через Монды закрыли до 28 ноября

Проезд в Монголию через Монды закрыли до 28 ноября26.11.19
Это связано с постановлением правительства Монголии о праздничных днях. Запрет коснется лиц, транспортных средств, грузов и товаров. Работа пункта возобновится 28 ноября и будет проходить в обычном режиме. Пост в Кяхте работает без изменений, воздушный пункт пропуска Улан-Удэ в Мухино в соответствии с расписанием международных авиарейсов, железнодорожный пункт пропуска Наушки в соответствии с расписанием международных поездов.
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