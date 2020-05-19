Проекты дамб в затопленных территориях Приангарья получили положительное заключение

Проекты пяти дамб в затопленных территориях Иркутской области получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Это защитные сооружения в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района. К строительству дамб на реках Ие, Уде и Бирюсе планируют приступить в июне, контракты заключат в ближайшее время. Из федерального и областного бюджетов на возведение гидротехнических сооружений выделено почти полтора миллиарда рублей. Все работы на личном контроле главы региона Игоря Кобзева.