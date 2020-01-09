Проект моста через Солзан в Байкальске завершат к 1 июля

Прежний мост снес летний паводок. Тогда удалось быстро устранить аварию и возвести временный технологический. Дело в том, что по мосту шли инженерные сети, которые пострадали во время наводнения. Эти вопросы обсуждали в ходе рабочего визита в Слюдянский район врио губернатора Игоря Кобзева. Подробности поездки в следующем материале.

Строительная площадка в Слюдянке. Здесь возводят новую школу. Работы начали летом. По плану в сентябре 2021 года здание примет учеников. Оно будет рассчитано на 725 мест. Старая школа 40-х годов постройки. И уже давно работает на пределе возможностей. Поэтому новую тут ждут с нетерпением.

А в Байкальске ждут новый мост через Солзан. Летом прежний разрушила вода. Паводок повредил не только переход, но и инженерные сети, которые по нему проходили. Сейчас уже разрабатывают проект. К 1 июля обещают закончить эти работы.

Василий ТЕМГЕНЕВСКИЙ, МЭР г. БАЙКАЛЬСКА: Мы будем сейчас делать отдельную ферму, чтобы на нее вынести все инженерные коммуникации, чтобы мост у нас выполнял только функцию моста. То есть это будет пешеходный переход и автомобильный мост. И проектируем однопролетный. Прошлый был 4-пролетный по 16,5 метров. И это была проблема. Его сносило несколько раз.

Паводок не только ломал мосты. С потоками воды в русла рек нанесло много мусора. Их расчистку нужно ускорить. Об этом Игорь Кобзев заявил во время поездки. Если мусор не убрать сейчас, то весной будут проблемы. Проблемы — это слово часто звучит по ходу визита. БЦБК и его отходы — еще одна сложная тема. И ее надо решать как можно скорее. В числе приоритетных направлений не только ликвидация всех карт-накопителей, но и понижение уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости. До 1 февраля региональный кабмин должен утвердить дорожную карту мероприятий.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы определили, что члены правительства здесь будут находиться постоянно. И те подрядчики, которые буду заниматься ликвидацией этих проблемных участков, они будут под постоянным контролем. Мы договорились, что они еженедельно будут докладывать о ликвидации. А ежемесячно я буду сам сюда приезжать и контролировать ход выполнения таких работ.

Что будет с промплощадкой после рекультивации отходов, решать жителям. Игорь Кобзев подчеркнул, что горожане и власти муниципалитета обязательно будут участвовать в обсуждении вопроса. На сегодня все сходятся во мнении, что любая деятельность на территории бывшего БЦБК должна исключать антропогенную нагрузку на Байкал и водоохранную зону.