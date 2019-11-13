История, которая тянется больше года. Проект берегоукрепления в Листвянке признан неэффективным. Но новую подпорную стенку даже не начинали возводить. Пока идут судебные разбирательства с компанией-подрядчиком, которая отказалась строить сооружение, есть угроза, что придется переделывать проект берегоукрепления и поселок останется без защиты от большой воды.

Проект берегоукрепления в Листвянке не защитит поселок от возможного подтопления. К такому выводу пришла Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В прошлом году подмыло водой из-за захлестывания волн, и из всех работ, которые были выполнены за это время, сделали только пешеходное ограждение, которое, конечно, не защитит от большой воды и вряд ли остановит поток туристов.

Когда в прошлом году уровень Байкала поднялся выше, чем на метр, набережная в Листвянке сильно пострадала. На улице Горького разрушенный асфальт, заледенелые подъемники, затопленный пляж — малая часть того, что сделала большая вода. Необходимость привести в порядок подпорную стенку и укрепить берег возникла давно. И к работам еще в прошлом году должна была приступить строительная компания. Администрация Иркутского района заключила муниципальный контракт более чем на миллиард рублей. Только по прошествии времени подрядчик решил внести изменения в проект и сделать берегоукрепление из бывших в употреблении труб. Тогда власти региона отклонили предложение.

Виктор СОРОКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Компания-подрядчик не приступила к выполнению работ. В декабре 2018 года данная компания в одностороннем порядке отказалась от выполнения контракта, в результате этого комитетом было направлено исковое заявление в арбитражный суд Иркутской области к побуждению компании-подрядчика к выполнению работ.

Арбитражный суд выдал предписание подрядчику немедленно начать работы по берегоукреплению. Но строители подали апелляцию. Пока идут разбирательства, приступить к возведению подпорной стенки невозможно. Природоохранная прокуратура начала проверку и выяснила: существующий проект недоработан и уже устарел.

Надежда ШЕРГИНА, ПОМОЩНИК БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА: По результатам проверки было установлено, что согласно проектной документации, которая разработана на сегодняшний день на новое берегоукрепление на данной территории, берегоукрепление, которое планируется к возведению, более чем на метр ниже уже существующего берегоукрепления, которое на сегодняшний день не обеспечивает своих функций.

Как отметили в министерстве природных ресурсов Иркутской области, в проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта таких сооружений необходимы только новые материалы. То есть трубы, профили, листы, полосы не должны быть в употреблении. А существующий проект берегоукрепления необходимо доработать в соответствии с современными требованиями.