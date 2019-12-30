«Продукты Приангарья»: ИП Шарпинская

Рыба всех возможных видов, посолов и копчений есть в нашей области. ИП Шарпинская — обладатель бренда «Продукты Приангарья», звания «100 лучших товаров России» и международный экспортер.

Совсем не далеко от Иркутска, под Ангарском, есть настоящее рыбное царство. Название звучит просто — ИП Шарпинская. Это фамилия женщины, которая и создала этот мир рыбных деликатесов в нашей области. И сегодня мы у нее в гостях.

Вся рыба, которая попадает на это производство, имеет несколько путей. Первый — это цех, где выпотрошенные тушки рыбы прокладывают солью и оставляют на определенное время. Потом уже соленая она попадает к своим покупателям. Второй путь — это разделочный цех.

Ольга САРИНА, ТЕХНОЛОГ: Меняем ножи за весь день. Ножей пять подтачиваем. Надо, чтобы нож был острый. Помоем, посолим. Потом рыба высолится. Потом мы ее поднимем на копчение. Каждая по-разному солится. Теша, например, солится мало. Балык дольше. Пласт средне. Для каждой рыбы определенное время.

Несмотря на то, люди работают на таком непростом производстве каждый день, уверяют: рыбу не разлюбили.

Ольга САРИНА, ТЕХНОЛОГ: У нас вкусная рыба. Мы любим рыбу. Кушаем и дома. Домой берем и родным. Всем. И знакомым.

После того как рыбу разделали и посолили, ее отправляют на сушку, а затем на копчение. Коптится вся продукция ночью. К вечеру ее готовят и оставляют. Специальный человек в ночь закладывает ее в специальные печи. Еще один вариант развития событий — это цех полуфабрикатов, где из рыбы делают уже практически готовую продукцию.

Вера ХАРИТОНОВА, ТЕХНОЛОГ: Это котлетный аппарат, котлеты у нас сегодня запланированы. Двойная котлета — горбуша, щука. Первый слой мы вкладываем белый, это щука. И последующее движение — это красный слой, горбуша. Котлета 100 граммов, это по ГОСТу. Мы сюда закладываем фарш, здесь у нас формы. Формы у нас разнообразные: медальоны, палочки. Какую форму надо, ту мы и ставим.

Здесь делают так много вкусного, что весь новогодний стол можно купить в ИП Шарпинская. Это не только котлеты или пельмени. Это уже готовые кулинарные шедевры для вашего новогоднего стола.

Ольга ШАРПИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИП ШАРПИНСКАЯ: Это горбуша, фаршированная фаршем. То есть вы принесли ее домой, оттаяли, положили на противень и в духовку. То есть все за вас мы сделали. Это очень, конечно, актуально в какие-то праздники — Новый год. И сейчас время же очень быстро, скоротечно. Прибегаем домой, хочется быстро приготовить, и, конечно, наши полуфабрикаты пользуются спросом.

Хранится вся готовая продукция в специальных и огромных холодильниках при определенных температурах. Здесь все строго, температурный режим нарушать нельзя. Кроме прочего, здесь делают и пресервы из рыбы. Часть свежей готовой продукции выставляют в торговом зале. Чего здесь только нет. Ежедневно на предприятии производят рыбу соленую, холодного и горячего копчения, вяленую. Более 300 наименований продукции можно купить в этом месте.

Ольга ШАРПИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИП ШАРПИНСКАЯ: Ассортимент рыбной продукции огромный, и еще из этого ассортимента берем, например, горбушу, из нее мы делаем еще линейку. Это, например, теша, балык, это филе евро, это филе пласт. Из этого мы можем сделать рулеты горячего копчения, которые у нас обожают.

Свою продукцию ИП Шарпинская поставляет на рынки Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. А в 2018 году предприятие получило право на международную торговлю.

Ольга ШАРПИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИП ШАРПИНСКАЯ: На этикетке мы написали слово «Байкал», а потом «Шарпинская». Мы эту этикетку разрабатывали именно для Китая. То есть мы экспортеры. Так как для иностранных граждан очень трудно объяснить, что такое Иркутская область и где она находится. А слово «Байкал» и озеро Байкал, скажем так, 80%, если не больше знают точно. Поэтому мы территориально, чтобы они понимали, где Иркутская область, мы написали слово «Байкал». То есть эта этикетка разрабатывалась для экспорта.

Экспортирует свою продукцию предприятие в Монголию и Китай. В скором времени будут подписаны договоры с Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, в предстоящем году планируют масштабную модернизацию производства. Сейчас на производстве очень многое делается людьми. Ручной труд занимает здесь большое место. Но вскоре крупные инвестиции преобразят производство.

Ольга ШАРПИНСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИП ШАРПИНСКАЯ: Я хочу сказать огромное спасибо министерству сельского хозяйства Иркутской области за то, что мы в этом году получили замечательный гранд на развитие своего производства. И на следующий год, если вы к концу года к нам приедете, то увидите, что процентов 10-15 максимум, которые останутся, — ручной труд.

«Продукты Приангарья», «100 лучших товаров России», крупный экспортер и это далеко не все, что можно сказать об ИП Шарпинская. С 2002 года на предприятии делают вкуснейшую рыбу всех видов. Самое главное здесь — производство вкусной, полезной и безопасной рыбной продукции.