Приезжающих в Приангарье могут отправить на санитарно-карантинный контроль

Пассажиры, прибывшие в Иркутскую область из регионов России, где зарегистрированы случаи заражения новым коронавирусом, возможно, будут проходить санитарно-карантинный контроль. По крайней мере, такой вопрос сейчас прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщили на брифинге в правительстве области. Сейчас ситуация в регионе оценивается как благополучная. У нас не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Стационар Иркутской инфекционной больницы готов к приему пациентов. На контроле заболеваемость гриппом и ОРВИ. Она, к слову, идет на спад.

Наталья ЛИСЯНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На особом контроле находятся случаи заболеваемости внебольничными пневмониями. По состоянию за первый квартал этого года, заболеваемость внебольничными пневмониями не имеет тенденции к росту. Она на уровне прошлого года и даже немножечко ниже.