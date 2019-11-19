Предстоящее потепление в Иркутской области сменится наступлением морозов

Ноябрь — месяц контрастов. По крайней мере, погодных. Первые 10 дней месяца были значительно теплее нормы, вторая декада, наоборот, напомнила жителям области, что такое сибирская зима. На севере региона последние несколько ночей столбик термометра безжалостно опускается до -40, -44 градусов. Но уже сегодня, говорят синоптики, в Приангарье вновь заходит теплая воздушная масса. В западных и южных районах ожидается потепление. Например, в Иркутске завтра днем будет всего три градуса ниже ноля. Правда, морозы отступили ненадолго, к концу рабочей недели нам снова придется одеваться как можно теплее.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: В четверг и пятницу область снова попадет под влияние холодного атмосферного фронта. В Иркутске ожидается снег, усиление ветра и вновь понижение температуры. В ночь на субботу и воскресенье в областном центре столбик термометра снова будет на отметке -20 градусов и ниже. А вот на севере области во второй половине недели, наоборот, произойдет ослабление морозов.

Составили синоптики и предварительный прогноз на декабрь. По контрастности первый месяц зимы будет похож на своего осеннего предшественника. Некоторые дни порадуют потеплением до -5 градусов. Отдельные периоды запомнятся настоящими морозами до -39 на западе и юге и -50 на севере области. А вот среднемесячная температура, по оценкам специалистов, будет близкой к норме, на севере даже чуть выше.