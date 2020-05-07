Представители разных народов, живущих в Приангарье, исполнят песню «День Победы»

На разных языках мира исполняют песню «День Победы». В предпраздничные дни не остались в стороне и иркутские представители братских республик.

Песню «День Победы» композитор Давид Тухманов и поэт Владимир Харитонов написали в 1975-м специально к 30-летнему юбилею. Но у иркутянки Кристины Симикян такое чувство, что эти слова писались на фронте. Словно под них в 45-м советские войска штурмовали Берлин. Для армян, народа Кристины, 9 Мая — тройной праздник. Помимо Победы в Великой Отечественной войне, они отмечают Освобождение Шуши и День обороны Нагорного Карабаха. Поэтому на родном языке эту песню Кристина исполняет с особым волнением.

Кристина СИМИКЯН, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Наша семья тоже воевала. И папины родственники, и мамины. Почти все погибли, с фронта вернулся только один. Для меня это радостный и знаковый день. И я рада, что в той войне мы победили.

А Юсуп Кулматов в родном Узбекистане работал учителем русского языка и литературы. Вспоминает, в советские годы «День Победы» исполняли исключительно на «великом и могучем». Как рассказывает Юсуп, на его Родине и не предполагали, что песня красиво звучит на других языках. Переехав в Иркутск, мужчина улучшил свои знания русского и перевел песню.

Юсуп КУЛМАТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «НАШЕ ОТЕЧЕСТВО»: Я обращался к нашим артистам, они считали, что на узбекском не звучит. Переводы были, но на русском все-таки самой популярный вариант. Но после распада СССР мы стали петь все-таки чаще ее на родном языке.

Исполнять «День Победы» на бурятском изначально казалось трудно. Артисты боялись превратить песню в народную. И все-таки после долгих репетиций Илалтын удэр слышится как ода солдатскому подвигу. В силу обстоятельств в этом году отметить День Победы получится лишь дистанционно. Но время в центре культур коренных народов планируют провести с пользой. На бурятский переведут еще несколько фронтовых песен.

Александр АМАГЗАЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ: Мы решили сделать праздник на удаленке. Вспомнить те песни. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы перевести на бурятский другие военные песни. Ведь многих переводов на бурятском нет.

9 мая «День Победы» прозвучит на разных языках мира. В сети есть уже более ста версий. Желающие могут записать видео и выложить на сайт. Цель проекта — демонстрация единства России и мира. Также в праздничный день каждый может выйти на собственный балкон и спеть гимн Великой Победы.

Курбан АИТОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Выражать свои чувства мы можем из окон своих домов, выставляя там портреты своих родственников, родных и близких, которые сражались за нашу Родину. Еще люди могут исполнить 9 мая этот великий гимн. Думаю, что все, кому дорог этот праздник, будут исполнять эту песню.

Исполнить «День Победы» и другие песни военных лет организаторы акции советуют дома. Что касается торжественного парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка», то они состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.



