Предпринимателям Иркутской области окажут поддержку

Не деньгами, а навыками окажут помощь в развитии производства. Об этом рассказали сегодня предпринимателям Иркутской области на семинаре, который посвящен реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря участию в этой программе более 130 предприятий смогут повысить эффективность на 30% и выше. Для этого у нас создадут региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Его сотрудники, а также их федеральные коллеги полгода будут помогать участникам любого заявившегося в программу производства в оптимизации.

Светлана ГОРЧАКОВА, ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ: Когда наши эксперты начинают работать на предприятии, мы как раз выравниваем загрузку оборудования, загрузку людей, боремся с излишними запасами. Это ключевая проблема, которую сегодня предприятия не видят. Руслан БОЛОТОВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Задачей, которая мне очень импонирует в этой программе, мы в конечном итоге должны получить продукцию высокого передела. Мы не должны быть ориентированы только на экспорт ресурсной базы.

6 предприятий уже подали заявку. Желающие смогут принять участие до 2024 года.