Предпринимателя, пострадавшим от паводка, начали выплачивать компенсации

Предпринимателям, которые пострадали от летнего паводка, начали выплачивать компенсации в размере до полутора миллионов рублей. Деньги выделяют строго на восстановление бизнеса. Финансирование идет из федерального центра. Его общий объем составляет 500 миллионов рублей.

Александр АЛЕКСИН, РАБОТНИК АВТОСЕРВИСА: Пойду посмотрю, чего здесь натворила. Захожу. Компрессор тут плавал, все плавало. Мебель тут у нас на подъемниках была. Подняли, думали, вода не такая большая будет. Ну, это не спасло, конечно. Вся эта мебель развалилась. Окна были выбиты все. То есть Светлана Григорьевна уже все эти стекла поменяла.

Механик тулунского автосервиса Александр Алексин рассказывает: даже спустя четыре месяца приходится бороться с последствиями потопа. В этой тачке ил и мусор. Их принесла сюда разбушевавшаяся Ия. Когда вода ушла, на полу слой ила был в 15 сантиметров. До сих пор в одной из ям появляется вода.

Светлана МОКРАЯ, ВЛАДЕЛЕЦ АВТОСЕРВИСА г. ТУЛУНА: Находимся мы почти в самом центре. У нас технический осмотр. Его проходят все машины каждый год. И таких сервисов, которые делают техосмотр, в городе всего два. То есть наш и еще один. Так что мы необходимы. Была единовременная выплата в 200 тысяч рублей. Безвозвратная. И вот сейчас субсидия на приобретение основных средств.

С июля и почти до конца октября здесь не принимали машины на обслуживание. Владелица автосервиса Светлана Мокрая даже не берется подсчитывать убытки. Не до того. В первую очередь, нужно восстановить оборудование. Субсидия от государства 1,5 миллиона рублей как раз в помощь. Чтобы получить ее, нужно соответствовать нескольким требованиям: бизнес остается в пострадавшей территории и работает там минимум два года, должны быть официальные рабочие места.

Владимир ГОРДЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эти средства предоставляются на возобновление бизнеса. То есть это средства, которые предприниматели уже потратили на восстановление бизнеса. Либо планируемые расходы на возобновление работы своего бизнеса. В соответствии с законом о предприятиях предпринимательской деятельности не оказываем помощь тем , кто занимается подакцизными видами деятельности. Это торговля алкогольной продукцией, табачной продукцией, автомобильные масла.

Компенсации выплачивают по поручению президента. Финансирование идет из федерального резервного фонда. Всего на получение этой помощи подали 359 заявок. Положительное решение по ним получили 270.