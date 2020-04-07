Предприниматели региона получат отсрочку по арендным платежам за пользование областным имуществом

Такую же меру поддержки рекомендовано применить и в каждом муниципалитете. Об этом шла речь на совещании с предпринимателями, которое сегодня провел глава правительства области Константин Зайцев. Антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества разработан по поручению главы региона Игоря Кобзева. Также достигнута договоренность с банками о кредитных каникулах для бизнеса, не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, упрощены требования к заемщикам, разработаны рекомендации по реструктурированию кредитов и займов, предусмотрено кредитование под 0% для выплат заработной платы.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы как правительство вносим законопроект в Законодательное собрание о снижении ставки налога на имущество для торговых центров взамен на то, что они снизят арендные платежи малому бизнесу. Второе, мы освобождаем от арендной платы малый бизнес на имущество, которое принадлежит субъекту РФ.