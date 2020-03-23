Предприниматели Приангарья могут получить заключение о форс-мажоре В ТПП Восточной Сибири

Предприниматели, чей бизнес пострадал от ограничительных мер, связанных с коронавирусом, могут получить заключение о форс-мажоре. На основании этого сертификата бизнесмен освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих контрактных обязательств. Оформить заключение об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими предпринимателями, можно уже с сегодняшнего дня в торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Александр БОРЗИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: Для участников внешнеэкономической деятельности таким документом будет являться сертификат форс-мажорных обстоятельств, которые выдает уже Российская Федерация. Предварительно, мы для вас, дорогие предприниматели, проведем консультацию, что необходимо для этого. Самое главное — понимать, что форс-мажорные и обстоятельства непреодолимой силы определяются к каждому конкретному контракту.