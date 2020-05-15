Предприятия малого и среднего бизнеса вновь начали работу

Мы работаем! В Иркутской области начали выход из режима самоизоляции. Первый этап коснулся малого и среднего бизнеса. Предприятиям разрешено работать, но с рядом условий. Каких именно, расскажем далее.

Разложить товар, повесить ценники и ждать клиентов. К этому дню продавцы готовились, как ко второму открытию. После внепланового отпуска они выходят на работу.

Елена ТОПОРКОВА, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ:

Очень сложно было сидеть дома на самоизоляции. Хотелось работать. Вот сегодня первый клиент зашел. Но мы и этому рады.

Для магазина одежды период самоизоляции стал суровым испытанием. Чтобы сократить убытки, сотрудники сосредоточились на онлайн-продажах. Но активного спроса не было. Теперь задача — вернуть клиентов и возобновить поставки.

Всеволод ДУРНЕВ, АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА:

Вот эти полтора месяца мы работаем в минус. То есть мы работаем достаточно номинально, и это, естественно, в минус. Мы оповестили всех наших клиентов о том, что мы можем работать, что мы всех ждем.

Первый этап выхода из режима самоизоляции стартовал в Иркутской области 14 мая. Принимать клиентов разрешено предприятиям малого и среднего бизнеса. Глава региона подчеркнул: возобновить работу можно только при соблюдении всех мер безопасности.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Более подробно с текстом указа можно ознакомиться на официальном сайте правительства. Вместе с тем я попрошу органы местного самоуправления осуществлять постоянный контроль работы в период повышенной готовности этих организаций с соблюдением санитарных норм.

Благодаря распоряжению на работу смогли выйти более 25 тысяч человек. Разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров и магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.



