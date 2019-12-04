Предложения по благоустройству сельских муниципалитетов реализуют в специальной областной программе

Такое поручение дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В сентябре на образовательном форуме «Земля Иркутская» мэры сельских муниципалитетов, где проживает менее тысячи человек, обозначили проблему: по условиям действующих государственных программ эти населенные пункты не могут получить субсидии на благоустройство. Как исправить ситуацию, обсудили на рабочем совещании, которое провел заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Из 454 муниципалитетов в 267 нет населенных пунктов с численностью более одной тысячи человек. И получается, что лишены права участвовать в программе благоустройства общественных территорий более 270 тысяч жителей нашего региона.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Разработчиком этой программы, предварительно определено, будет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Оно в той или иной мере и занимается благоустройством сельских территорий. Также для этого будет привлечен центр компетенции, недавно созданный при областной службе архитектуры Иркутской области.

Есть идея создать несколько типовых проектов благоустройства общественных территорий для небольших деревень и поселков в зависимости от численности населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан.