Правительство Приангарья подписало соглашение о сотрудничестве с «РосРАО»

В Иркутской области сформируют современную инфраструктуру по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов. Также в планах разработка и реализация проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрение новых технологий. Правительство региона и федеральный оператор по обращению с отходами 1 и 2 классов «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, в том числе, позволит ускорить ликвидацию отходов «Усольехимпрома». Накануне на эту площадку вновь выезжала специальная комиссия. Общая масса загрязняющих веществ только по ртутному цеху свыше 125 тысяч тонн. На территории есть и другие химически опасные вещества.

Максим КОРОЛЬКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ФГУП «РОСРАО»:

В настоящее время необходимо точно установить границы этих источников опасности, разработать проектные решения и в рамках федерального проекта «Чистая страна», он до 2024 года, все эти задачи решить и ликвидировать.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня мы понимаем, что этот оператор имеет хорошую федеральную репутацию. Мы достигнем всех договоренностей в рамках дорожной карты, чтобы эти мероприятия, связанные с отходами 1 и 2 классов, были ликвидированы на территории Иркутской области.