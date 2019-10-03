Правительство Иркутской области поможет муниципалитетам привлекать дополнительные доходы в местные бюджеты

Губернатор Сергей Левченко обсудил тему с мэром Усть-Илимского района Яковом Макаровым. Глава региона отметил: один из способов увеличения доходной части бюджетов — поступления от налогов предприятий. На территории Усть-Илимского района много организаций, работающих в лесной отрасли. И нужно следить, чтобы компании выплачивали белую зарплату и были зарегистрированы в Приангарье. Также говорили об арендаторах лесных участков. Сергей Левченко подчеркнул: необходимо контролировать, чтобы они исполняли свои обязательства.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Контролировать все вопросы, которые заложены в обязательства арендаторов. Не только дороги и мосты там, где явно видно, что уже не проедешь. А вот с точки зрения того, чтобы они реагировали и на очаги пожаров.

Глава района доложил о планах развития территории. Так, в территории идет ремонт, реконструкция и строительство школ и детских садов. В планах восстановить работу больницы в селе Эдучанка, построить амбулаторию в поселке Железнодорожный. Также губернатор встретился с вновь избранным мэром Усть-Удинского района Сергеем Чемезовым. Глава муниципалитета отметил необходимость строительства сразу нескольких социальных учреждений, а также жилья для специалистов.