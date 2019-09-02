Пожилая тулунчанка Юзефа Дементьева переехала в новую квартиру

Съемочная группа в Тулуне не могла не попроведовать Юзефу Дементьеву. Пожилая женщина стала героиней одного из наших сюжетов в первые дни наводнения. Через ее историю о масштабах беды людей узнала вся страна. После «Новости» взяли над бабушкой своеобразное шефство. Приезжали как волонтеры, помогали в доме, привозили вещи и продукты. Как Юзефа Мечиславовна живет сейчас? Расскажем далее.

Юзефу Мечеславовну после паводка в Тулуне узнала вся страна из сюжетов наших корреспондентов. Дом затопило полностью, почти 2 месяца прожила на крыше. И вот долгожданное новоселье. По жилищному сертификату пенсионерка приобрела 2-комнатную квартиру. Но тянет по-прежнему на землю.

Юзефа ДЕМЕНТЬЕВА, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Люди сами ходят все получать сертификаты, а мне домой женщина принесла, я сначала подумала: не подвох бы.

Сегодня потихоньку обустраивается, сын помог перевезти все вещи. Рассказывает, что почти в 80 лет жизнь изменилась до неузнаваемости. А когда вспоминает о том, как с внуком от большой воды карабкалась на чердак, плачет. А еще Юзефа Мечеславовна постоянно говорит спасибо тем, кто помогал, большая часть — люди незнакомые, но такие отзывчивые.

Юзефа ДЕМЕНТЬЕВА, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Одна бабуля прислала пакет с надписью от бабы Люды, а одна — носки штопанные, с себя сняла и мне помогла.

Уже за кадром признается: в людей всегда верила, и потому встречались только добрые и готовые помочь.