Семью из Иркутской области поздравил президент России

Владимир Путин чествовал победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

Среди них есть жители поселка Усть-Ордынский Алексей и Ирина Николаевы. Супруги одержали победу в номинации «Молодая семья». Они активные участники и организаторы спортивных и культурных мероприятий. Алексей — мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, чемпион России, Европы и мира, член национальной сборной. Ирина – ведущая танцовщица государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Сыну Александру пять лет.

Алексей Николаев, победитель всероссийского конкурса «Семья года»: Мы с супругой при помощи родителей организовали межрегиональный турнир по стрельбе из лука среди детей. Он проходит седьмой год. Хотели выразить огромную благодарность организаторам замечательного конкурса. Дай бог, чтобы дальше развивался. Спасибо вам за такой теплый прием.