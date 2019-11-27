Повышение зарплаты в Иркутской области в рамках «майских» указов президента реализуют в плановом порядке

Повышение заработной платы в Иркутской области в рамках исполнения «майских» указов президента России реализуют в плановом порядке. Организована системная работа. Денежные средства на эти цели полностью запланированы в областном бюджете, и повышение заработной платы осуществляется в плановом порядке. Поручения главы государства за период 2012-2018 годов были исполнены в регионе в полном объеме.

Наталья ВОРОНЦОВА, МИНИСТР ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 12 категорий работников бюджетной сферы у нас попали под действие указов. Денежные средства полностью запланированы в бюджете Иркутской области, и повышение заработной платы осуществляется в плановом порядке. Мы находимся на третьем месте среди регионов Сибирского федерального округа по реализации «майских» указов после Томской области и Красноярского края.

Срок действия указов президента истек в 2018 году, но в Иркутской области продолжается работа по повышению оплаты труда отдельных категорий работников основного персонала социальной сферы. Так, с января этого года реализуется указ губернатора Сергея Левченко «О дифференциации заработной платы». За полгода уровень зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях с учетом дифференциации вырос в среднем на 15%. Минтруд региона также сообщает, что Сергей Левченко дал поручение правительству Иркутской области разобраться в причинах, почему заработная плата работников бюджетных организаций муниципального и областного уровня не всегда равна целевой. Ситуацию будет разбирать специально созданная рабочая группа.