Поверку счетчиков можно не проводить до января 2021 года

Поверку счетчиков можно не проводить до января 2021 года

23.04.20

Жителям Иркутской области разрешили не проводить поверку счетчиков до января 2021 года. Это касается приборов и с истекшим сроком поверки. Такие меры приняты для минимизации рисков заражения населения в период пандемии. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Штраф и пени не взыскиваются.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.