Поверку счетчиков можно не проводить до января 2021 года

Жителям Иркутской области разрешили не проводить поверку счетчиков до января 2021 года. Это касается приборов и с истекшим сроком поверки. Такие меры приняты для минимизации рисков заражения населения в период пандемии. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Штраф и пени не взыскиваются.