Пострадавшие от наводнения в Тулуне начинают заселяться в новые дома

Это семьи, которые подали заявление на компенсацию сразу после спада большой воды. Свидетельство на покупку жилья позволяло выбрать квартиру в любом городе страны, но многие остались на малой родине. История тулунчанки, которая потеряла все в одночасье и начала жизнь с нуля, в следующем материале.

Незапланированное, но теперь уже долгожданное новоселье. Многодетная мама Виктория Лихачева спустя два месяца после наводнения переезжает в новое жилье. В числе первых женщина получила свидетельство на покупку жилплощади и решила остаться в своем городе. Говорит, первое время думала перебраться в Нижнеудинск, там живут родственники, но все-таки родное место не отпустило. Новый дом светлый, просторный и благоустроенный. Здесь есть электричество, отопление и санузел.

Виктория ЛИХАЧЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Благоустроенный дом. В первую очередь, это вода. У нас там хоть и речка рядом, но не будешь из речки пить воду. Дефицитная вода, мы ее покупали. Раз в неделю нам ее возили. Да и центр — школа рядом, детский сад.

Последние два месяца Виктория жила у родственников и знакомых. Рассказывает, дом выбирала долго: цены в Тулуне после прихода большой воды буквально взлетели вверх. Раньше однокомнатная квартира стоила около 700 тысяч, сейчас в районе 2 миллионов. Но компромиссный вариант найти удалось, в сумму, указанную в свидетельстве, уложились полностью. На выданные отдельно 100 тысяч рублей удалось купить мебель и бытовую технику. Сейчас на том месте, где стоял дом женщины, пустырь. Строение вырвало с корнем и унесло потоком воды. И даже спустя два месяца женщина не может вспоминать об этом без слез.

Виктория ЛИХАЧЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Толя с Катей, стоим с ними разговариваем. Толя говорит: какой, Вика, крепкий у тебя дом, столько наводнений пережил. Минут 10 буквально проходит, и дом вокруг своей осиоборачивается и поплыл. Столько слез было пролито.

Но самое сложное, по словам Виктории, позади. Сейчас эмоции вытесняют уже другие хлопоты: обустройство новых комнат, завоз мебели, большой огород. Он достался женщине от прежних хозяев. Так что большая семья в этом году без урожая не останется.